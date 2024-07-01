Boşandığı şahıs tarafından katledilen Yüsra, son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da boşandığı şahıs tarafından katledilen 27 yaşındaki Yüsra Binnaz Çimtay, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:34
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Elazığ'da boşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Onurlar Camisi'ne getirildi. Cenazeye ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Çimtay'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namaz sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Öte yandan Yüsra Binnaz Çimtay'ın sınıf öğretmeni olduğu ve atanmayı beklediği öğrenildi. 


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