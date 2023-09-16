MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, oyuncu Yüsra Geyik'in ricasına kayıtsız kalamadı
Aile dizisinde hayat verdiği Yağmur karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Son olarak Geyik de MasterChef izleyicisi çıktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Geyik’in ricasına Mehmet Yalçınkaya’dan yanıt geldi.
Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde boy gösteriyor. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Geyik sosyal medya hesabından MasterChef ile ilgili paylaşım yaptı.
Arama motorunda "Ramen nerede yenir" diye aratan Geyik bu paylaşımına MasterChef jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya'yı etiketledi.
Güzel oyuncu paylaşımına "MasterChef izliyorum gözlerim kapalı" notunu düştü.
MEHMET ŞEF KAYITSIZ KALAMADI
Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Yalçınkaya "Sen iste yaparız ne demek" yanıtını verdi.
Yüsra Geyik ise "O zaman ben geliyorum şefim" dedi.
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