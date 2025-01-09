Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kadına ev hapsi
Adana'da çocuğunu göstermediğini boşanma aşamasındaki eşine yolcu otobüsünde eşine biber gazıyla saldırdıktan sonra bıçakla yaralayan Sabriye A., ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki Sabriye A., çocuğunu kendisinden sakladığını iddia ettiği kocası Mehmet A.’ya kullandığı yolcu otobüsünde saldırdı. Eski eşine önce biber gazı sıkan kadın, ardından kolunu ısırdı ve boynuna bıçak sapladı. Yaralanan Mehmet A., kullandığı otobüsü hastaneye sürerek tedavi altına alınırken, Sabriye A. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Sabriye A. emniyetteki ifadesinde, “Çocuğumu gizlediği için konuşmak için gitmiştim yanına fakat bir anlık sinirle saldırdım. Çok pişmanım” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'ın yeni başkenti açıklandı
- Devlet Bahçeli gitti, Sinan Ateş geldi
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'
- Selim İleri hayatını kaybetti!
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı