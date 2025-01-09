Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kadına ev hapsi

Adana'da çocuğunu göstermediğini boşanma aşamasındaki eşine yolcu otobüsünde eşine biber gazıyla saldırdıktan sonra bıçakla yaralayan Sabriye A., ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kadına ev hapsi
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İHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:57

Adana’nın Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki Sabriye A., çocuğunu kendisinden sakladığını iddia ettiği kocası Mehmet A.’ya kullandığı yolcu otobüsünde saldırdı. Eski eşine önce biber gazı sıkan kadın, ardından kolunu ısırdı ve boynuna bıçak sapladı. Yaralanan Mehmet A., kullandığı otobüsü hastaneye sürerek tedavi altına alınırken, Sabriye A. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Sabriye A. emniyetteki ifadesinde, “Çocuğumu gizlediği için konuşmak için gitmiştim yanına fakat bir anlık sinirle saldırdım. Çok pişmanım” dedi.


Etiketler: #boşanma #Adana #Seyhan #kavga

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