Kahramanmaraş’ta kavgada 'silahlar' konuştu: 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta kavgada 'silahlar' konuştu: 4 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:25

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olayın iş yeri ile ilgisinin bulunmadığı ve şahısların iş yerine sığındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #kahramanmaraş

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