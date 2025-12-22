Boşanma aşamasındaki kadını öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi'nde meydana geldi.

Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin olduğu apartmanın girişinde, aynı zamanda meslektaşı olan, ayrı yaşadığı ve boşanmak istediği eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Abdullah Küçüktaşdemir, Ebru Küçüktaşdemir'i 22 bıçak darbesiyle yaraladı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ebru Küçüktaşdemir hayatını kaybetti, yakalanan Abdullah Küçüktaşdemir tutuklandı.

Ayrıca Ebru Küçüktaşdemir'in öncesinde eşi tarafından 'ölüm'le tehdit edildiği, şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasında karar duruşması görüldü.

Abdullah Küçüktaşdemir, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme heyeti, Abdullah Küçüktaşdemir'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, 'haksız tahrik' hükümlerini de uygulamadı.