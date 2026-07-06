Boşanma davasında 'instagram fenomeni' krizi: Yargıtay'dan emsal karar!

Sakarya'da yaşayan bir çift arasında açılan boşanma davasında tarafların evlilik sürecine ilişkin iddiaları mahkemeye taşındı. Yerel mahkemenin boşanma kararını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun bularak onadı.

KADIN EŞTEN ŞİDDET VE BASKI İDDİASI

Davayı açan kadın, eşinin evlilik boyunca kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve dış görünüşü nedeniyle aşağılayıcı ifadeler kullandığını öne sürdü.

Kadın ayrıca, evlilik süresince yapılan harcamaların yarısının kendisinden talep edildiğini, kendisine araç alınmadığını ve kendi otomobilini kullanmasına da izin verilmediğini belirterek boşanmanın yanı sıra 150 bin lira manevi tazminat istedi.

"MAHREMİYETİMİZ KALMADI"

Davalı koca ise suçlamaları reddederek eşinin sosyal medyaya bağımlı olduğunu savundu.

Mahkemeye sunduğu savunmada eşinin kendisini "Instagram fenomeni ve ünlü" olarak gördüğünü öne süren koca, aileye ait özel anların ve mahremiyet içeren fotoğrafların sosyal medyada paylaşıldığını belirterek, "Artık özel hayatımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca, eşinin evlilik öncesinden kalan borçlarını kendisinin ödediğini ileri sürerek davanın reddini ve ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

MAHKEME KOCAYI AĞIR KUSURLU BULDU

Dosyayı değerlendiren Sakarya 2. Aile Mahkemesi, tarafların zaman zaman sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaret ettiğini ve kadının da bazı kusurlu davranışlarının bulunduğunu tespit etti.

Buna karşın mahkeme, tehdit ve baskı uyguladığı belirlenen kocanın evlilik birliğinin sona ermesinde daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken ortak çocuğun velayetini anneye verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

İstinaf sürecinin ardından dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kusur değerlendirmesini ve boşanma kararını hukuka uygun bularak onadı.