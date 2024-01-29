Boşanma sürecinde katledilen Hülya Şellavcı davası Meclis gündeminde

Yayınlanma: 29.01.2024 - 16:34

Güncelleme: 29.01.2024 - 16:34

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İzmir’de boşanma davası süreci içinde olduğu eşi tarafından katledilen Hülya Şellavcı’nın; dava süreci içerisinde 6284 sayılı Kanunun etkin uygulanmaması sebebi ile İzmir 16. Aile Mahkemesi Hâkimi Hülya Gözel hakkında HSK nezdinde yürütülen disiplin soruşturması ve ceza kovuşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Suiçmez, ilgili İzmir 16. Aile Mahkemesi Hâkimi hakkında HSK nezdinde herhangi bir disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması başlatılmış mıdır diye sordu.

CHP’li Suiçmez, İzmir’de boşanma davası süreci içinde olduğu eşi tarafından katledilen Hülya Şellavcı’nın; dava süreci içerisinde 6284 sayılı Kanunun etkin uygulanmamasını Meclis gündemine taşıyarak, Bakan Tunç’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

6284 sayılı kanunun etkin şekilde uygulanmamasından dolayı Hülya Şellavcı Yeğin gibi birçok kadının öldürüldüğünü dile getiren Suiçmez, şu soruları yöneltti: