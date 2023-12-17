Boşanmak isteyen eşinin yüzünü 'falçatayla' kesen erkek tahliye edildi... Fidan Ataselim: Cezasızlık öldürüyor, adaletsizlik yayılıyor

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

Ukraynalı eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapsi istenen Mesut Öztürkmen önceki gün adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, Öztürkmen’in tutuklulukta geçirmiş olduğu üç yıllık süre, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali ve delillerin toplanmış olmasını göz önüne alarak tahliyesini talep etti. Mesut Öztürkmen ise “Daha önce herhangi bir suç da işlemedim” dedi. Mahkeme, sanığın yurtdışı çıkış yasağı ve her hafta imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma 6 Şubat tarihine ertelenip tahliye kararı verilmesinin ardından Cumhuriyet davanın takipçisi olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’yla konuştu.

Platformun genel sekreteri Fidan Ataselim, “Cezasızlığın, adaletsizliğin yayıldığını, bu kararların verildiği her gün kadınların daha çok öldürüldüğünü görüyoruz. Anna hayatıyla ilgili endişe duyuyor. Anna sadece o gün orada falçatayla saldırıya uğramadı. Öncesinde de defalarca tehdit alıyordu. Biz 6284’ün etkin uygulanması için ve gerçek adaletin yerinde bulunması için elimizden geleni yapıyor olacağız” ifadelerini kullandı.