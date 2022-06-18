Bosna Hersek: Türkiye, Balkanlar'da büyük ve önemli bir role sahip

18 Haziran 2022 Cumartesi, 15:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosnalı mevkidaşı Bisera Turkovic ile ülkenin başkenti Saraybosna'da görüştü. Çavuşoğlu ve Turkovic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Bisera Turkovic, dışişleri bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmaların, iki ülke arasında var olan "sağlam ve iyi ilişkilerin" daha da iyi yöne doğru ilerlediğinin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Turkovic, "Çavuşoğlu'nun ziyareti, ülkemiz için önemli bir anda gerçekleşmektedir. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerimizin devamlılığının göstergesidir ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır" diyerek, Bosna Hersek'in uluslararası camiada dost ülkelerden beklentisinin Avrupa Birliği ve NATO üyeliği yolunda desteklenmesi olduğunu vurguladı.

Turkovic, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, tereddütsüz olarak, Bosna Hersek vatandaşlarının çoğunluğunun da istediği yönde, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve istikrarına destek vermektedir. Bu tutum, günlük gelişmiş olan politikaya ya da jeopolitik çerçeveye dayalı değil, ancak stratejik ve dostane bir ilişkidir. Bu, Bosna Hersek ve vatandaşlarına gösterilen saygının bir parçasıdır."

'TÜRKİYE BÖLGEDE BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP'

Bisera Turkovic, Türkiye'nin, ülkesinin NATO adaylık sürecindeki en büyük destekçilerinden olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin birçok yönden zengin olduğunu ve başta ekonomik kalkınma alanı olmak üzere birçok projenin bulunduğunu kaydetti.

Turkovic, "Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti ve halkına Bosna Hersek'e yönelik yaptıkları ve hala yapmakta oldukları yardımlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Özellikle TİKA'nın destekleri ile ülkemizde yaklaşık 900 proje gerçekleşmiştir. Bunun dışında Bosna Hersek'te var olan diğer Türk kurumlarının da destekleri için teşekkür ediyoruz. Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde yapılan yardımları da unutmayacağız" dedi.

Turkovic, Türkiye'nin bölgede "büyük ve önemli" bir role sahip olduğuna dikkat çekerek, ülkesinin bölgesel iş birliği alanında ilişkileri güçlendirmek ve daha ileriye taşımak istediğini söyledi.

Turkovic ayrıca, "Bosna Hersek'in istikrarı ve kalkınması, tüm bölgenin istikrarı için kilit önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.