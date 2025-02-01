Bot üretip kaçak göçmen taşıdılar: 15 tutuklama

Yayınlanma: 01.02.2025 - 10:48

Güncelleme: 01.02.2025 - 11:10

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; Karamürsel ilçesinde botlar üretildiği, bu botların denize kıyısı olan illere gönderildiği, buralarda bulunan otellerde barındırılan kaçak yabancı uyruklu kişilerin üretilen botlarla taşınması sağlanarak göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği tespit edildi.

25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde 10 Ekim 2024'te başlatılan soruşturma kapsamında farklı zamanlarda 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda 25 kaçak göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonlarda organizatörlüğünü yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli, 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

OTEL SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından 28 Ocak'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İzmir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleriyle Özel Harekat polisleri destekli eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında kaçak göçmenlerin barındığı otelin işletme sahibi, deniz botu üretimi ve deniz motorunun tedarikçisinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.