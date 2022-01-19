BOTAŞ duyurdu: Kerkük-Ceyhan hattında petrol akışı yeniden başladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili BOTAŞ’tan açıklama geldi.

Reuters
19 Ocak 2022 Çarşamba, 13:06
BOTAŞ duyurdu: Kerkük-Ceyhan hattında petrol akışı yeniden başladı
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Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattında dün akşam meydana gelen patlamanın ardından duran petrol akışının yeniden başladığını duyurdu.

Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattında dün akşam meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, bu gelişme sonrası küresel ham petrol fiyatları arzın daha da azalacağı endişeleriyle yedi yılın zirvesine yükselmişti.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, patlama sonucu çıkan yangının tamamen söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtilerek, bugün saat 11.00 itibarıyla petrol akışının başladığı ifade edildi.

Reuters'a bilgi veren bir güvenlik kaynağı, petrol akışını bir süreliğine engelleyen kesintinin; elektrik direği düşmesi sonucu oluştuğunu söyledi.


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