BOTAŞ satılıyor mu?

29 Eylül 2021 Çarşamba, 16:12

Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda BOTAŞ’ın satılmasına yönelik haberler edindiğini öne sürdü. Türkkan mesajında, "BOTAŞ’ı da satmaya hazırlandıkları haberleri geliyor" diyerek, "Yaparlar mı dersiniz?" sorusunu yöneltti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KURULUŞLARINDAN

BOTAŞ, 1,83 milyar lira olan sermayesinin tamamı Türkiye Varlık Fonu A.Ş. adına kayıtlı olan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir İktisadi Kamu Kuruluşu. Genel Müdürlüğü Ankara Bilkent'te bulunan BOTAŞ, yıllık yaklaşık 20 Milyar TL cirosu ile Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasında yer almaktadır.