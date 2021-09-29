BOTAŞ satılıyor mu?
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sermayesinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na kayıtlı olan Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) satılmasına yönelik iddiayı gündeme getirdi.
Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda BOTAŞ’ın satılmasına yönelik haberler edindiğini öne sürdü. Türkkan mesajında, "BOTAŞ’ı da satmaya hazırlandıkları haberleri geliyor" diyerek, "Yaparlar mı dersiniz?" sorusunu yöneltti.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KURULUŞLARINDAN
BOTAŞ, 1,83 milyar lira olan sermayesinin tamamı Türkiye Varlık Fonu A.Ş. adına kayıtlı olan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir İktisadi Kamu Kuruluşu. Genel Müdürlüğü Ankara Bilkent'te bulunan BOTAŞ, yıllık yaklaşık 20 Milyar TL cirosu ile Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasında yer almaktadır.
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