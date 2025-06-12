Boyabat’a Cengiz Holding maden yapmak istiyor... Köylüler ÇED toplantısı yaptırmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin konuşmasına izin verilmedi. Protestolar karşısında sahnede kısa süre bekleyen yetkililer, şirket temsilcileriyle toplantıya devam edilip edilmeyeceğini değerlendirdi.

Cengiz Holding temsilcileri toplantının yapılmasında ısrarcı olurken, Bakanlık yetkilileri halkın yoğun tepkisi nedeniyle toplantıyı gerçekleştiremeyeceklerini belirtti.

GÜRBÜZ VE YURTTAŞLARDAN TUTANAK ISRARI

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve CHP Sinop İl Başkanı Av. Aykut Cem Yalçınkaya, bakanlık yetkililerinden resmi tutanak tutmalarını istedi.

Ancak heyet, jandarma eşliğinde köyden ayrıldı ve herhangi bir resmi tutanak tutulmadı. Yurttaşlar ise kendi hazırladıkları ve “Kovaçayır ve çevresinde maden istemiyoruz” ifadesinin yer aldığı tutanağı yüzlerce imzayla belgeledi.

SİYASİ PARTİLER VE MESLEK ODALARI DESTEK VERDİ

Toplantıya CHP, TİP, Sol Parti, Emek Partisi, Saadet Partisi’nin yanı sıra birçok meslek odası ve çevre örgütü katıldı. Katılımcılar arasında Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Sinop Tabip Odası, Sinop Barosu, TEMA, TTB, Türkiye Barolar Birliği, Eğitim-Sen ve Sinop Nükleer Karşıtı Platform gibi çok sayıda kurum yer aldı.

YEMEK DAĞITIMI PROTESTO EDİLDİ

Cengiz Holding’in toplantı öncesinde köy meydanında kurduğu ses sistemi, sahne ve yiyecek stantları da protesto edildi. Şirketin dağıttığı yemekler köylüler tarafından reddedildi. Şirketin Hanönü maden sahasından getirttiği yaklaşık 50 işçiye rağmen halkın tepkisi geri adım attırdı.





YAŞAR TOPÇU VE BOYABAT BELEDİYE BAŞKANINA SERT TEPKİ

ÇED toplantısı iptal edildikten sonra alana gelen Yeniden Refah Partili Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara ile eski Ulaştırma Bakanı ve şirketin avukatı Yaşar Topçu, protestolarla karşılaştı. “Kaça satıldınız?” sloganlarıyla yuhalanan iki isim alandan ayrılmak zorunda kaldı.