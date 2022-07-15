Boynuna inşaat teli bağlanan köpek, tedaviye alındı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, yavruyken bağlanan inşaat telinin boynunu kestiği köpek, veteriner kliniğinde demir kesme makasıyla kurtarıldıktan sonra tedaviye alındı.
Düziçi ilçesinde sabah yürüyüşü yapan veteriner hekim Tuğba Acer, boğazını sıkan inşaat teliyle dolaşan bir köpeği fark etti. Yavruyken boğazına bağlandığı düşünülen telin 2 santim derinlikte, 20 santim uzunlukta yaraya neden olduğu köpek, Acar ve arkadaşlarının 4 saatlik uğraşı sonunda yakalandı.
2 AY GÖZLEM ALTINDA OLACAK
Kent merkezindeki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne götürülen köpeğe, veteriner hekim Ali Laçinbala müdahale etti. Köpeğin boynundaki tel, demir kesme makasıyla kesildi. Serum takviyesi yapılıp, ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi uygulanan köpeğin yaklaşık 2 ay süreyle gözlem altında tutulacağı kaydedildi.
Ayrıca, parazit enfeksiyonunun önüne geçmek amacıyla köpeğe deri altı enjeksiyon yapıldı.
BİRÇOK PARAZİTE MARUZ KALMIŞ
Boynuna takılan tel ile ciddi bir yaşam mücadelesi verdiğini söylediği köpeğin kendisine geldiğinde çok korkmuş olduğunu belirten Ali Laçinbala, “İnşaat teli köpeğimizin üzerindeyken yüzlerce pire, kene gibi birçok parazite maruz kalmış. Hemen müdahalesini yaptık. Açık yaralara antibiyotik tedavisi uyguladık" dedi.
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