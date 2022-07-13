Mahsur kalan köpek, merdivenle kurtarıldı
Bursa'da sulama göletine düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'ndeki sulama göletinde meydana geldi. Göletin su bulunmayan kısmında mahsur kalan köpek, yürüyüşe çıkanlar tarafından fark edildi.
Köpek düştüğü yerden kurtarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Köpek, itfaye ekipleri tarafından merdiven kullanılarak çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpeğin kurtarılma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyle görüntülendi.
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