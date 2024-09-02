Bozcaada halkından GESTAŞ zamlarına büyük tepki

Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:16

Güncelleme: 02.09.2024 - 13:16

Bozcaada’da oluşturulan forum grupları ve sivil toplum kuruluşları, GESTAŞ’a yönelik bir dilekçe hazırlayarak imzaya açtı.

Dilekçede, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin, bölge ve yaşadığı yer ayrımı gözetmeksizin yararlandığı Evrensel Hizmet Kanunu’nun, ulaşımı deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yolcu taşıma hizmetlerini de kapsadığı belirtildi. Bu durumu göz önünde bulunduran Bozcaada halkı, evlerine ulaşım kolaylığının sağlanmasını talep ediyor. Ancak, GESTAŞ’ın yaptığı zamların ada halkının ulaşım özgürlüğünü sınırladığı ifade ediliyor. Adaların ana karaya ulaşım için gemi seferlerine bağımlı olduğu, bu nedenle feribot ücretlerinin toplu taşıma sistemine entegre edilerek daha uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

BOZCAADA HALKININ TALEPLERİ

Dilekçede, Bozcaada halkı, GESTAŞ’tan, ada sakinleri için feribot ücretlerini tüm ülkede uygulanan toplu taşıma ücretleri ile orantılı bir hale getirmesini, geçiş ücretlerinin ve diğer uygulamaların şeffaf ve adayla uyumlu politikalar çerçevesinde yerel yönetimle birlikte karara bağlanmasını, yaşlı, hasta ve merdiven çıkamayacak durumda olanlar için kolaylıklar sağlanmasını, ada halkının hastalık gibi acil durumlarında geçiş hakkı önceliği ve kalabalık sezonlarda oluşan kuyruklarda ayrı bir sıra ile geçiş kolaylığı sağlanmasını talep ediyor.

Ayrıca, ikinci adresi ada olanlar için makul seviyede indirim hakkı tanınması, üzüm ve zeytin hasat dönemlerinde üreticilere kolaylık sağlanması, adanın temel gıdasını sağlayan esnaf ve pazarcılara indirim yapılması, kamu görevlilerine makul seviyede indirim hakkı tanınması isteniyor.

Kış aylarında aksayan seferler nedeniyle ada halkının yaşadığı ağır mağduriyetin giderilmesi için hava koşullarına dayanıklı ve uygun gemilerin bu hatlarda kullanılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, tuvaletler başta olmak üzere gemilerdeki temizliğe özen gösterilmesi ve kış aylarında ada halkının ulaşımını rahatlıkla sürdürebilmesi için günde en az 6 sefer yapılması talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Boğazı, Çanakkale Adaları (Gökçeada, Bozcaada) ve Güney Marmara Adaları hatlarında denizyolu işletmeciliği yapan GESTAŞ, yüksek oranda zam yapmıştı.

Geyikli-Bozcaada arasında yarım saat süren seferlerde, gidiş-dönüş bilet ücretleri traktörüyle geçen ada sakinleri için 765 TL’ye, ada ikametgâhı olmayanlar için ise online bilet almaları halinde 3000 TL’yi aşan rakamlara ulaşmıştı.

Araçsız geçişlerde yolcu başına 100 TL, Ada Kartı olanlar için ise 50 TL alınıyordu. GESTAŞ, açık fiyat politikası izleyerek, aşırı yolcu talebi halinde fiyatları online olarak yükseltebiliyordu. Bozcaada’da yaşayanlar, genellikle hastalık, araç tamiri, bağ bahçe bakımı gibi nedenlerle karşı anakaraya geçiyorlar ve işlerini tamamladıktan sonra evlerine dönüyorlar.