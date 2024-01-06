Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:03

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:03

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.