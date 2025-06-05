Bozcaada’ya bayramda o araçların geçişleri yasaklandı

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada tatilcilerin gözdesi oluyor.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada’ya Kurban Bayramı süresince bazı araçların girişleri yasaklandı.

Kurban Bayramı süresince kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.