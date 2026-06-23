Bozcaada Yarı Maratonu'na 14 ülkeden katılım: 1300 sporcu adada buluştu

Hafta sonu düzenlenen Uluslararası Bozcaada Yarı Maratonu, 1300 sporcuyu Bozcaada’da bir araya getirdi. Farklı ülkelerden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden katılımın olduğu etkinlik, ada turizmine ve işletmelerine can suyu oldu.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve GESTAŞ’ın destekleriyle, 78 Event organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, 1300 katılımcıyı adanın eşsiz atmosferinde buluşturdu. Kayıt dışı koşanlarla bu rakam daha da arttı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve 14 ülkeden gelen sporcuların katıldığı organizasyon, hafta sonu boyunca Bozcaada’yı spor, eğlence ve dostluk merkezine dönüştürdü. 21K Yarı Maraton, 10.5K Çeyrek Maraton, 5K Koşusu ve ailelere yönelik Color Run etkinliği ile ada genelinde festival havası yaşandı.

Bozcaada’nın tarihi sokakları, üzüm bağları ve doğal güzellikleri arasında gerçekleşen yarışlar, spor turizmine katkı sağlayan önemli bir organizasyon olarak öne çıktı. Kurban Bayramı sonrası turizmde hareketlilik bekleyen ada esnafı için etkinlik, ekonomik anlamda da canlılık oluşturdu.

14 ÜLKEDEN ULUSLARARASI KATILIM

Bu yılki organizasyona Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Suriye, Almanya, Danimarka, İngiltere, Fransa, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan toplam 39 yabancı sporcu katıldı.

COLOR RUN İLE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Etkinliğin en renkli bölümlerinden biri, yaklaşık 100 çocuğun katıldığı Color Run oldu. Çocuklar renkli boyalar eşliğinde eğlenirken, aileler de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Bozcaada sokakları gün boyu sporun yanı sıra renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

PROTOKOLDEN YOĞUN DESTEK

Etkinliğin startı ve ödül töreni Bozcaada Kaymakamı Oğuzhan Altunay, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Yüce Auto Škoda Pazarlama Birim Yöneticisi Yağmur Abay ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe ile İsmail Kaşdemir’in yarışlara da katılarak parkurlarda sporcularla birlikte koşması, organizasyona ayrı bir anlam kattı.

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