Yayınlanma: 01.05.2024 - 13:23

Güncelleme: 01.05.2024 - 13:23

Antik dönemin en büyük su kanalı tesislerinden olan Valentin Su Kemeri, Konstantinopolis’in toplam 1 milyon metreküp olan su depolarını (sayısız yer altı sarnıcı ve açık havuzlar) dolduruyordu. Peki, Bozdoğan Kemeri nerede? Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri) ne zaman yapıldı?

BOZDOĞAN SU KEMERİ NEREDE?

Bozdoğan Kemeri, İstanbul’un Fatih ilçesinde konumlanan, şehrin en eski üniversitesi olarak bilinen İstanbul Üniversitesi’nin yer aldığı tepeyle Fatih Camisinin yer aldığı tepe arasındadır. Bozdoğan Kemeri, şehrin en eski tarihi yapılarından biri olduğundan kültür turizmi açısından da büyük önem taşımaktadır. Klasik Sonrası Dönem’de bölgenin su gereksinimi karşılayan en önemli yapılardan biri olarak da bilinmektedir. Roma İmparatoru Valens tarafından yaptırılan dördüncü yüzyılda yaptırılmış olan bu önemli tarihi yapıyı çok sayıda turist ziyaret etmektedir.

BOZDOĞAN SU KEMERİ TARİHİ

Bozdoğan Kemeri ilk yapılışı hakkındaki bilgiler kesin değildir. Roma İmparatoru Hadrianus zamanında 123 yılına doğru İstanbul’da birtakım su tesislerinin yapıldığı bilinmekte, fakat Bozdoğan Kemeri’nin bunlarla ne derecede ilgili olduğu açık şekilde anlaşılmamaktadır. I. Konstantinos tarafından şehir 300’de yeniden kurulduktan sonra tesisler de yenilenmiştir. Genellikle kemerin Roma İmparatoru Valens (364-378) tarafından yaptırıldığı kabul edilir ve bu sebeple “Valens Su Kemeri” adıyla da anılır.

Muntazam kesme taşlarla inşa edilen Bozdoğan Kemeri’nin orijinal teknik özellikleri, en iyi durumda kalabilmiş olan 25. gözde görülmektedir. İstanbul’un en eski eserlerinden biri olan Bozdoğan Kemeri, Geç Roma ve Bizans devirlerinde şehrin su ihtiyacının karşılanmasına yardım etmiş ve bütün Osmanlı devri boyunca da şehrin su şebekesinin bir parçası olarak bu hizmetini sürdürmüştür.