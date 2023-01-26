Bozkurt Belediyesi’nden personeline ek yüzde 25 zam

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 14:56

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 14:56

Bozkurt Belediyesi, asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak belirlenmesi ve yüksek enflasyon rakamlarından ardından çalışan işçilerin maaşlarına ek protokol imzalayarak zam yapmaya karar verdi. Bozkurt Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yüzde 25’lik ek protokol imzalandı. İmza törenine Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Belediye-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan ve işçi temsilcileri katıldı.

BAŞKAN ÇELİK “EMEK EN YÜCE DEĞERDİR”

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik; “Bizim toplu iş sözleşmemiz aslında temmuz ayındaydı. Fakat artan hayat pahalılığı hepimizi etkilediği gibi emekçi çalışma arkadaşlarımızı da oldukça etkiledi. Emek en yüce değerdir bizim için. O nedenle artan enflasyon altında onları ezdirmemek adına temmuz ayında yapmamız gereken artışları ek bir protokol ile bugünden hayata geçirdik. Bugün itibariyle asgari ücretin üzerine yüzde 25 oranında ek bir zam, sorumluluk primleri ve tediyelerini vermek üzere bir iyileştirme gerçekleştirdik” dedi.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Bozkurt Belediyesi olarak emekçi çalışma arkadaşlarıyla birlikte özverili ve yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, konuşmasının devamında, “Bizler Bozkurt Belediye olarak sınırlı imkanlarla sınırsız hizmetler gerçekleştiriyoruz. Bu sınırsız hizmetleri emekçi arkadaşlarımız gayretleriyle gerçekleştiriyoruz. Onun için hepsine çok müteşekkirim. Bozkurt Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz ve ben bu ailenin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımı selamlıyor, vermiş oldukları emekleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.