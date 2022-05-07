Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki 3 köprü ulaşıma kapatıldı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 3 köprüde ulaşım sağlanamıyor.
Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Ezine Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.
Geçen yıl ağustosta yaşanan sel felaketinin ardından çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerinden su aşmaya başladı.
İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan köprülerden ikisi ile Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprü, yükselen su seviyesi nedeniyle tedbir olarak ulaşıma kapatıldı.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Gerilime Peker de dahil oldu
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının anmasına bıçaklı saldırı
- İşte asgari ücretin temmuzda olması gereken rakam
- Kalp krizi geçirdi! Acil kan aranıyor...
- Güldür Güldür'den 'Nureddin Nebati' skeci