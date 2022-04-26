Son Dakika: Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar belli oldu
Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar belirlendi.
Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
Video Haberler
- Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp
- Lise öğrencilerinin tüfekle 'oyunu' kötü bitti
- Müsilaj İstanbul'a döndü: 'Denizin zamanı yok'
- Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Denizde sarı polen tabakası oluştu
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
En Çok Okunan Haberler
-
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Kredi faizleri artacak
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- Gezi Parkı davasında karar çıktı
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Ukrayna, silah ve Hande Fırat'ın eşi...