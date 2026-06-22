Breaking Bad'in Gustavo Fring'i Giancarlo Esposito Müslüman oldu

"Breaking Bad" dizisindeki Gustavo Fring karakteriyle hafızalara kazınan Hollywood'un usta isimlerinden oyuncu, yönetmen ve yapımcı Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'da İslamiyet'i seçtiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, X hesabından yaptığı paylaşımda 68 yaşındaki aktörün Müslüman olduğunu duyurdu.

Al-Sheikh, paylaşımında Esposito'nun çekimler sırasında Müslümanlarla kurduğu iletişimden ve gördüğü muameleden huzur bulduğunu belirtti.

Paylaşımda ayrıca, ünlü aktörün film şirketi çalışanları ve yapım ekibiyle camide cemaatle namaz kıldığı anlara ait görüntülere de yer verildi.





"7 DOGS" FİLMİNİN ÇEKİMLERİ İÇİN RİYAD'DAYDI

Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan tarafından desteklenen büyük bütçeli aksiyon filmi "7 Dogs"un çekimleri kapsamında bir süredir ülkede bulunuyordu.

40 yılı aşkın süredir sinema, televizyon ve tiyatro dünyasında çok sayıda projede yer alan Esposito, "Breaking Bad" dizisinin yanı sıra "Better Call Saul" dizisinde de aynı karakterle seyirci karşısına çıkmıştı.

Hollywood'un meşhur karakter oyuncularından Esposito, kariyeri boyunca "The Mandalorian", "The Boys" ve "Do the Right Thing" gibi çok izlenen pek çok yapımda rol aldı.

GIANCARLO ESPOSITO KİMDİR?

Giancarlo Esposito, 26 Nisan 1958 yılında Kopenhag'da İtalyan bir baba ve Afro-Amerikan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Esposito ailesi, Manhattan'a yerleşinceye dek Avrupa'da yaşadı.

Giancarlo Esposito, dünya çapındaki en büyük çıkışını; efsanevi suç draması dizisi 'Breaking Bad' ve onun devam niteliğindeki yan dizisi 'Better Call Saul'da canlandırdığı soğukkanlı, disiplinli ve acımasız uyuşturucu baronu 'Gustavo (Gus) Fring' rolüyle yapmıştır. Esposito, bu rolle 'Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü'nü kazanmış ve defalarca 'Emmy Ödülü'ne aday gösterilmiştir.