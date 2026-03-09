Ortadoğu’da ABD ve İsrail'in saldırısıyla İran'la başlayan savaşın etkisiyle petrol fiyatları pazartesi günü varil başına 114 doların üzerine çıkarak 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, Brent petrol nedir? Brent petrolün ham petrolden farkı nedir?

BRENT PETROL NEDİR?

Brent Crude Oil, Kuzey Denizi’nde çıkarılan bir ham petrol türüdür. Adını İngiltere ile Norveç arasındaki Brent petrol sahasından alır. Uluslararası petrol piyasasında en yaygın kullanılan fiyat referanslarından biri olduğu için küresel enerji ticaretinde önemli bir rol oynar.

Brent petrol özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da satılan petrol için fiyat belirleyici bir gösterge olarak kullanılır.

HAM PETROL NEDİR?

Ham petrol, yer altından çıkarılan ve henüz rafinerilerde işlenmemiş doğal petrolün genel adıdır. Rafinerilerde işlendiğinde benzin, motorin, jet yakıtı, LPG ve petrokimya ürünleri gibi birçok farklı ürüne dönüştürülür.

Yani ham petrol aslında genel bir kategori, Brent petrol ise bu kategorinin belirli bir türüdür.

BRENT PETROL İLE HAM PETROL ARASINDAKİ FARK

Tanım:

Ham petrol genel bir kavramdır; Brent ise belirli bir ham petrol türüdür.

Üretim bölgesi:

Brent petrol Kuzey Denizi’nde çıkarılır.

Kalite:

Brent petrol genellikle daha hafif ve düşük kükürt oranına sahip olduğu için “tatlı petrol” olarak sınıflandırılır.

Fiyat referansı:

Dünya petrol ticaretinin büyük kısmında Brent petrol fiyatı referans alınır.

NEDEN BRENT PETROL FİYATI ÖNEMLİ?

Petrol fiyatları küresel ekonomiyi doğrudan etkiler. Brent petrolün fiyatındaki artış ya da düşüş; akaryakıt fiyatlarından enflasyona, enerji maliyetlerinden taşımacılığa kadar birçok alanda belirleyici olur. Bu nedenle enerji piyasalarını takip eden yatırımcılar ve ekonomistler Brent petrol fiyatlarını yakından izler.