Brüksel’de İzmir Evi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Brüksel’deki  İzmir Evi’nin açılışını yaptı. Başkan Soyer, İzmir Evleri ile hem kentin tanıtımına katkıda bulunmayı hem de ekonomik ve kültürel işbirlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İZMİR / Cumhuriyet
29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:30
Brüksel’de İzmir Evi açıldı
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en aktif şekilde benimseyen ve bu değerlerin yaygınlaştırılmasını üstlenen şehirlere verilen Avrupa Ödülü’nün sahibi İzmir, kentler arası işbirliğine katkıda bulunmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı bölgelerindeki İzmir Evlerine bir yenisini daha ekledi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun karşısında, tamamen yenilenebilir enerji kullanan Renewable Energy House’daki İzmir Evi Başkan Soyer tarafından açıldı. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı. 

İZMİR'İN ROLÜ GÜÇLENECEK

Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde açılan İzmir Evleri ile hem kentin tanıtımına katkıda bulunmak hem de ekonomik işbirlikleri geliştirmek hedefleniyor. Yeni açılan İzmir Evi ile aynı zamanda Avrupa Birliği'nin idari başkenti olan Brüksel’de İzmir’in rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. İzmir Evi sayısının ilerleyen dönemde dünya genelinde artırılması amaçlanıyor. 


İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer
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