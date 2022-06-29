Brüksel’de İzmir Evi açıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Brüksel’deki İzmir Evi’nin açılışını yaptı. Başkan Soyer, İzmir Evleri ile hem kentin tanıtımına katkıda bulunmayı hem de ekonomik ve kültürel işbirlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en aktif şekilde benimseyen ve bu değerlerin yaygınlaştırılmasını üstlenen şehirlere verilen Avrupa Ödülü’nün sahibi İzmir, kentler arası işbirliğine katkıda bulunmaya devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı bölgelerindeki İzmir Evlerine bir yenisini daha ekledi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun karşısında, tamamen yenilenebilir enerji kullanan Renewable Energy House’daki İzmir Evi Başkan Soyer tarafından açıldı. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.
İZMİR'İN ROLÜ GÜÇLENECEK
Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde açılan İzmir Evleri ile hem kentin tanıtımına katkıda bulunmak hem de ekonomik işbirlikleri geliştirmek hedefleniyor. Yeni açılan İzmir Evi ile aynı zamanda Avrupa Birliği'nin idari başkenti olan Brüksel’de İzmir’in rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. İzmir Evi sayısının ilerleyen dönemde dünya genelinde artırılması amaçlanıyor.
Video Haberler
- Eyüpsultan'da feci kaza: Sürücüler şans eseri kurtuldu
- Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu katletti
- Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...
- Bahçeli'nin zor anları
- Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı
- 'Görüşmem mümkün değil'
- Enflasyonda en kötüsü mü geliyor?
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?