Son dakika... Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: CHP, internet erişimini kesen BTK'ye karşı suç duyurusunda bulunacak

14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:29

İstanbul Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen teröe saldırısının ardından Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından söz konusu sosyal medya platformlarına erişimde ülke genelinde "bant daraltılması" uygulamasına gidildiği kaydedildi.

BTK'nin bu uygulamasına karşı CHP'nin yargıya başvuracağı öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, saldırı nedeniyle sosyal medyanın anayasa ve yasalara aykırı olarak erişime kapatıldığı gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı ve sorumlu diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"KENDİSİ TWİTTER'DAN YAZMAYI BİLİYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, BTK Başkanı Karagözoğlu’nün, Taksim'deki patlama için başsağlığı mesajını kısıtlama getirdiği Twitter'dan yazmasına da tepki göstererek, “Ülkenin en büyük şehrinin merkezinde bir patlama olmuş. İnsanların ölmüş, yaralanmış, herkes merak içinde ama toplumun buna ilişkin haber alma hakkı yok. Neden? BTK Başkanı uygun görmüyor da ondan. Ama kendisi başsağlığı mesajını Twitter'dan yayımlamayı biliyor” diye tepki gösterdi.

"BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL"

Yurttaşın temel hak ve hürriyetlerine engel olmaları nedeniyle ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız" diyen Tekin şunları söyledi:

"BTK, kendilerine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almışlardır. BTK İstiklal Caddesi'ndeki terörist saldırının ardından Twitter'a girişi kısıtladı. Ancak BTK Başkanı başsağlığı mesajını Twitter'dan yayımladı. İlgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "görevi kötüye kullanma", "bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme" ve "haberleşmenin hukuka aykırı yollarla engellenmesi" suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını talep edeceğiz. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. AKP'nin seçim ofisi gibi görev yapamazsınız. Herkes milletin haber alma hürriyetine saygı gösterecek. Bu uygulama açıkça sansürdür, hukuka ve kanuna aykırıdır."