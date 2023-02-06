BTK deprem bölgesi için hatlara ücretsiz konuşma tanımladı
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran 7.4 büyüklüğündeki deprem bölgelerindeki yurttaşların acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapıldığını açıkladı.
Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki yurttaşların acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapıldığı belirtildi.
Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapılmıştır.— BTK (@BTKbasin) February 6, 2023
Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil ve sabit hatlar ile sabit internet hizmetleri aktif hale getirilmiştir.
Açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapılmıştır. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil ve sabit hatlar ile sabit internet hizmetleri aktif hale getirilmiştir."
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