BTK deprem bölgesi için hatlara ücretsiz konuşma tanımladı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:50

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 09:58

Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki yurttaşların acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapıldığı belirtildi.

Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapılmıştır.



Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil ve sabit hatlar ile sabit internet hizmetleri aktif hale getirilmiştir. — BTK (@BTKbasin) February 6, 2023

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapılmıştır. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil ve sabit hatlar ile sabit internet hizmetleri aktif hale getirilmiştir."