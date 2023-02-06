7,4 büyüklüğündeki deprem için Türkiye'ye ilk yardım Azerbaycan'dan

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:31

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:51

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölgede acil durum ilan edildi.

ULUSLARARASI İLK YARDIM AZERBAYCAN’DAN

7,4 büyüklüğündeki depremin ardından ilk uluslararası yardım Azerbaycan'dan geldi.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, sivil Savunma Birlikleri hazır hale getirildi. Bakanlık Türkiye'ye yardım için personel gönderileceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa depremden etkilendi. 7.4 büyüklüğündeki deprem elbette büyük bir deprem. 4 seviye alarm verildi. Depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama ve kurtarma ekiplerimi bölgeye sevk ettik. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasında bulunmuştu.