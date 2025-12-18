Cumhuriyet Gazetesi Logo
BTP 9. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi: Hüseyin Baş'ın A takımı belli oldu

18.12.2025 17:48:00
Haber Merkezi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi. Genel Başkan olarak yeniden seçilen Hüseyin Baş, Başkanlık Divanını, Yüksek İstişare Kurulunu ve Genel Başkan Başdanışmanlarını açıkladı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Genel Başkan olarak yeniden seçilen Hüseyin Baş, partisindeki yeni sürece ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

"9. Olağan Büyük Kongremizi yoğun bir katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Artık yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönem inanıyorum ki çok başarılı ve verimli geçecektir" diyen Baş, partideki yeni görevlendirmeleri paylaştı.

Buna göre BTP'de yeni dönem kadroları şu şekilde oluştu:

BAŞKANLIK DİVANI

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANLARI

