BTP Başkanı Baş: 'Türkiye’yi bekleyen tehlikeyi söylesem hakkımda soruşturma açarlar'

13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:57

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisi tarafından Konya’da düzenlenen ‘Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli’ başlıklı programa katıldı.

Programın kapanış konuşmasını yapan BTP Genel Başkanı Baş, AKP'nin tarımda uyguladığı politikalara yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. “Portakal satıp fabrika yapan ülke bugün fabrikalarını satıp savaştaki ülkelerden buğday gelmesini bekliyor” diyen Hüseyin Baş, “Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak buğday ithal ediyoruz. Burada nereyi ekseniz buğday çıkacak ama biz buğday ithal ediyoruz. Niye? Bu planlı, bu bilinçli... Benim babam atasözü kıvamında bir şey söyledi; silahsız savaşabilirsiniz, buğdaysız savaşamazsınız. Bizi kendi gıdasını dahi üretmeyen bir sınıfa sokuyorlar. Biz kendi gıdamızı üretemediğimizde ne olacak? Yarın gelecekler ve istedikleri gibi buraya çökebilecekler. Dolayısıyla ne eksen sana verim veren bu topraklarda uygulanan bu politika zulüm değil de nedir?” şeklinde konuştu.

“GIDA KRİZİ YOK, ÇİFTÇİYE DESTEK VERMEMEK VAR”

Gıda krizi söylemlerine de tepki gösteren Hüseyin Baş, “Gıda krizi yoktur. Çiftçi kardeşlerime soruyorum; siz toprağı ekseniz toprak size veriyor mu, veriyor. Biri gelip sana, ‘10 lira maliyetin var al sana 12 lira’ dese sana yetiyor mu, yetiyor. Kriz diye bir şey oluyor mu, olmuyor. Peki nerede kriz başlıyor? Sen toprağı ekiyorsun, 10 lira maliyetin oluyor ve birisi gelip 'al sana 8 lira' diyor. 2 lira zarar! Sen ertesi sene 'Ben bunu ekmeyeyim' diyorsun. Dolayısıyla gıda krizi yoktur, çiftçine destek vermemek vardır. Sen tarım yapabilecek nesiller yetiştirmiyorsun, tarım yapanları bitiriyorsun ve bugün el açmış sağda solda 'Bize bakacak adam yok mu' diye geziniyorsun. Bir gün soluğu Katar'da alıyorsun, bir gün soluğu Suud'da alıyorsun...” dedi.

"KAPİTÜLASYONLARIN BUGÜNKÜ ADINA ÖZELLEŞTİRME DİYORUZ"

Türkiye’de kendi yurttaşını bitiren bir zihniyet olduğunu ve acilen bu zihniyetten kurtulmak gerektiğini belirten BTP lideri, şöyle devam etti:

“Eğer Türk milleti olarak bu kararı almaz isek bakın çok açık söylüyorum, 2030 yılında hadi bilemedin 2035 yılında, Türkiye'yi şu anda söylesem belki de hakkımda soruşturma açılmasına sebep olabilecek konular bekliyor. Bakın Osmanlı İmparatorluğu işgal edildiği için o duruma gelmemiştir. Ne olmuştur biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu uçan kuşa borçlanmıştır. Aynen Türkiye'nin son 20 yılında olduğu gibi, eğitimi bırakmıştır, vatandaşını bırakmıştır, bütün yabancı devletlere kapitülasyonlar vermiştir ki bugünkü adına biz özelleştirme diyoruz, her şeyini vermiştir satmıştır, her yere borçlanmıştır ve günün sonunda tahsilatçılar hacze geldiği gün 'biz işgal edildik' denmiştir. Aslında onun adı işgal değil haciz işlemidir. Adam devlette hiçbir şey üretilmediği için 'Ben artık senin topraklarını haczediyorum' demiştir. Osmanlı'nın yaşadığı kader budur. Bugün de Türkiye neredeyse tıpa tıp aynı kaderi yaşıyor. Yarın bize de haciz işlemleri başlatılırsa yapmamız gereken tek şey bir kurtuluş savaşı daha vermek olacaktır. Mehmet Akif ' Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyor ya, eğer bir daha istiklal marşı yazmak istemiyorsak artık bu devletin elden gittiğini anlayarak yarın hacze gelebilirler diyerek uyanıp Bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidar etmenin vaktidir.”



