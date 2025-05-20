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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 'Lozan' açıklaması!

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 'Lozan' açıklaması!

20.05.2025 10:28:00
Güncellenme:
ANKA
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 'Lozan' açıklaması!

Lozan Antlaşması'na yönelik açıklamalara tepki gösteren BTP lideri Hüseyin Baş, "Lozan'a 'hezimet' diyen Kurtuluş Savaşı'na 'hezimet' demek istiyordur. Lozan'ı beğenmeyen bizlerin atasının, dedesinin can verdiği 'Milli Mücadele'yi beğenmiyorum' demek istiyordur" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Gençlik Kolları tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlama programı düzenlendi.

Gençlerle birlikte 19 Mayıs'ı kutlayan BTP lideri Hüseyin Baş, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı Milli Mücadele'nin ardından imzalanan Lozan Antlaşması'na ilişkin açıklamalara tepki gösterdi.

"LOZAN'A 'HEZİMET' DİYEN..."

Hüseyin Baş, yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

"Sevr Antlaşması ile birlikte bütün vatan toprakları işgal edilmiş, her cephesi zapt edilmiş vaziyetteydi. Buna dur diyen, bunun önüne geçen, bu büyük mücadeleyi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. O mücadeleyi sadece ve sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk organize etmiş ve o yürütmüştü. O büyük mücadele onun eseriydi ve o büyük mücadelenin sona erdiği barış anlaşması da Lozan Barış Antlaşmasıydı.

Bu bakımdan şunu hiç kimse unutmasın; Lozan'a 'hezimet' diyen Kurtuluş Savaşı'na 'hezimet' demek istiyordur. Lozan'ı beğenmeyen, bizlerin atasının, dedesinin can verdiği 'Milli Mücadele'yi beğenmiyorum' demek istiyordur.

Bu bakımdan tarihe geçecek o şanlı ve büyük, 'Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur' sözünü bu topraklarda ilk defa dillendiren ve ortaya bir slogan olarak koyan kurucu liderimiz, bize bu bayramları kutlamayı öğreten, bize bu bayramları emanet eden, yeni nesillere nasıl aktaracağımızı bize anlatan Prof. Dr. Haydar Baş'ı tekrar saygı ve özlemle, minnetle anıyorum. Onlara da sözümüz olsun ki benim en büyük kıvancım bugün burada o küçücük çocukların bayrakları sallaması, göğüslerinde Atatürk resimli tişörtleriyle gururla burada dolaşmasıydı. Eğer biz yeni nesillerimize, geleceklerimize bunu aktarabilirsek emin olun biz mücadeleyi kazanmış olacağız."

İlgili Konular: #Hüseyin Baş #BTP #Lozan Antlaşması

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