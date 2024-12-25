BTP lideri Baş'a soruşturma: 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiası
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin 22 Aralık'taki toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, dün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
"CUMHURBAŞKANINA KARŞI SÖZLER NEDENİYLE"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş isimli şahıs hakkında 22 Aralık 2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Etiketler: #BTP #Cumhurbaşkanı #Hüseyin Baş #Soruşturma
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- Mühimmat fabrikasında patlama
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!