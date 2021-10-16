BTP’den Cumhuriyet’e ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Berk, gazetemizi ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 12:28
BTP’den Cumhuriyet’e ziyaret
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Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun ve gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile görüşen Berk, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın selamlarını ileterek “Alev Coşkun üstadımızın Atatürk hakkındaki eserleri, bir fikir kalesi olarak bizi aydınlatıyor” dedi. 

Coşkun ise “Bağımsız Türkiye Partisi’ni takip ediyoruz. Ülkenin yararlarına bağlı bir politika izliyorsunuz. Bu nedenle sizi kutlarız" dedi.


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