BTP’den Cumhuriyet’e ziyaret
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Berk, gazetemizi ziyaret etti.
Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun ve gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile görüşen Berk, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın selamlarını ileterek “Alev Coşkun üstadımızın Atatürk hakkındaki eserleri, bir fikir kalesi olarak bizi aydınlatıyor” dedi.
Coşkun ise “Bağımsız Türkiye Partisi’ni takip ediyoruz. Ülkenin yararlarına bağlı bir politika izliyorsunuz. Bu nedenle sizi kutlarız" dedi.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- Alevi öğretmene korkunç saldırı
- Yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
- Mersin Metrosu projesi için tarih belli oldu
- İşte Ankara'nın Suriye planı
- 39 ilaç piyasadan toplatılıyor