Bu da ‘sınav enflasyonu’: Bir ayda yüzde 387 arttı
Yurttaşlar, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin ağır etkisini temel gıda ürünlerinden teknolojik aletlere kadar hissederken “enflasyonun” faturası sınavlara da yansıdı.
Hemen her devlet kurumunun sınav ücretlerine zam gelirken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iki ay içerisinde ayrı ayrı duyurusunu yaptığı iki sınav arasındaki ücret farkı dikkat çekti.
Bakanlık, 22 Ocak’ta bakanlık personeline ilişkin görevde yükselme yazılı sınavının duyurusunu yaptı. Duyuruda, 16 Şubat’ta yapılan sınavın ayrıntıları yer aldı. Ödeme tutarına ilişkin bilgiler verilen duyuruda, sınava katılacak kişilerin “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi” isimli hesaba 700 lira yatırmaları istendi.
7 Mart’ta ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’ndeki personel için 20 Nisan’da yapılacak olan görevde yükselme yazılı sınavının duyurusu yapıldı. Söz konusu duyuruda, sınava girmeye hak kazanan personel için sınav ücretinin 3 bin 415 lira olduğu görüldü. Ücretin, “Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü”ne yatırılması istendi.
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