Bu defa Ordu'da KYK yurdunda asansör faciası yaşandı: Öğrenciler kıl payı kurtuldu, 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 01:48

Güncelleme: 31.10.2023 - 01:54

Olay, Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

AYDIN'DA ZEREN ERTAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

27 Ekim'de Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör faciası sonucu Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.