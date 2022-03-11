Bu fabrikada sadece kadınlar çalışacak

11 Mart 2022 Cuma, 05:37

Fabrika açılışı 16 Mart Çarşamba yapılacak. Başkan Atay, “Otomasyondan paketlemeye, barkotlamadan yönetim kademesine kadar üretimin her aşamasında kadınların istihdam edileceği fabrikasının hazırlıkların hızla sürdüğünü kaydetti.

Erkeklerin yaptığı tüm işlerde kadınların da başarılı olabileceğini gösterecek fabrikanın, Türkiye’ye örnek olacağını vurgulayan Başkan Atay, “Kadınlara verdiğimiz değeri sözde değil özde bir icraatla göstermekte kararlıyız” dedi.

Sadece kadınların istihdam edildiği ve kadın emeğiyle üretim yapacak bir fabrika hayalini hayata geçirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Atay, “Efeler kadın emeğinin kıymetini bilir. Kadınlarımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Türkiye’de en çok enginarın yetiştiği ilçemizde hem bu ürünümüz hem de kadın istihdamı yönünden ülkemize ve ilimize örnek olacak bir projeyi gerçekleştirmemiz nedeniyle gurur duyuyoruz. Hâlihazırda fabrikamızdaki son düzenlemeler yapılıyor. Tepecik Mahallesi’nde yapacağımız açılışla çarklar dönmeye başlayacak” diye konuştu. Fabrikada enginar, kekik gibi kentin yöresel ürünlerinin işlenmesinin yanı sıra salça, turşu gibi konserve gıdalar da üretilecek. Efeler’in tarım ürünleri kadınların elinde şekillenerek katma değer kazanacak.