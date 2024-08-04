Mangaldan çıkan ateş üzerine sıçradı: TESKOMB yöntem kurulu üyesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti...

TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı mangaldan çıkan ateşten etkilenirken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:59
Abone Ol google-news

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde gerçekleşen olayda mangaldan çıkan ateşten etkilenen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Ankara haberleri Mangal haberleri kalp krizi haberleri

İlgili Haberler

Hatay’daki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında

Hatay’daki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında
Hatay’da orman yangını

Hatay’da orman yangını
Balıkesir’de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Balıkesir’de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler