Mangaldan çıkan ateş üzerine sıçradı: TESKOMB yöntem kurulu üyesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti...
TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı mangaldan çıkan ateşten etkilenirken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde gerçekleşen olayda mangaldan çıkan ateşten etkilenen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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