Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

21.05.2026 10:53:00
ANKA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yurttaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Kuvvetli Yağışlara Dikkat" başlığı ile paylaşım yaptı.

MGM, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hava Sıcaklığı: Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İlgili Konular: #Kuvvetli yağış #MGM