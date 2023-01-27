Bu kez adres Tekirdağ Limanı... 114 kilo kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilo kokain ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:12
Bu kez adres Tekirdağ Limanı... 114 kilo kokain ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza birimlerinin ülke genelinde limanlara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontrollerinde, Türkiye üzerinden transit geçecek, Güney Amerika çıkışlı konteyner gemide uyuşturucu madde tespit edildi.

TAM 114 KİLOGRAM...

X-ray kontrolünde belirlenen şüpheli yoğunluğa ilişkin eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada 114 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor.


Tekirdağ Limanı tekirdağ kokain

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