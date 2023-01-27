Bu kez adres Tekirdağ Limanı... 114 kilo kokain ele geçirildi

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:12

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 13:13

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza birimlerinin ülke genelinde limanlara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontrollerinde, Türkiye üzerinden transit geçecek, Güney Amerika çıkışlı konteyner gemide uyuşturucu madde tespit edildi.

TAM 114 KİLOGRAM...

X-ray kontrolünde belirlenen şüpheli yoğunluğa ilişkin eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada 114 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor.