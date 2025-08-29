Bu kez de bakkallar eylemde: ‘Esnafın yüzde 80’i Bağ-Kur primlerini ödeyemedi’

Mersin Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ramazan Turan, esnafın yüzde 80’inin Bağ-Kur primlerini ödeyemediğini belirterek, "Küçük esnaf olarak hükümetimize ittifak teklif ediyorum. 31 Mart seçim sonuçlarını gördük hepimiz Çünkü esnaf hükümete küstü Çünkü 7200 sözü verildi, 7200 sözü tutulmadı" dedi.

Mersin’de bakkallar ve bayiler, zincir marketlerin haftanın belli günlerinde kapatılması, Bağ-Kurlu esnafın 7200 gün primle emekli olması ve primini ödeyemeyen esnafa da SGK tarafından ilaç ödemesi yapılması talepleriyle eylem yaptı. Mersin Bakkallar ve Bayiler Odası önünde bir araya gelen esnaf, "Küçük esnaf biterse Türkiye biter", "Perakende yasası raftan insin, zincir market zulmü bitsin", "Zincir marketler hafta sonu kapansın" şeklinde taleplerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Mersin Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Turan, "Buradan esnaf olarak, küçük esnaf olarak hükümetimize ittifak teklif ediyorum. 31 Mart seçim sonuçlarını gördük hepimiz. Çünkü esnaf hükümete küstü çünkü 7200 sözü verildi, 7200 sözü tutulmadı. SSK primlerini bizler ödüyoruz, yanımızda çalışan elemanlarımız emekli oldular, gittiler. Biz 9 bin günü bekliyoruz. Ben buradan sesleniyorum; benim esnafımın yüzde 80’i Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor" dedi.

"20 METREKARELİK DÜKKANA 20 BİN LİRA ELEKTRİK FATURASI GELİYOR"

Esnafın yüksek elektrik faturaları nedeniyle de mağdur olduğuna değinen Turan, "Küçük esnafız. Dükkanımız yirmişer metrekare, otuzar metrekare işyerlerimiz var. İnanın öyle elektrik faturaları geliyor ki, 30- 40 bin, 50 bin lira faturalar geliyor. Bu faturalar altında bütün esnafımız eziliyor. Enerji-Sa’dan küçük esnafa özel tarife istiyoruz. Esnafımız unutuldu. Esnafımız unutulursa esnaf da unutanları unutur" ifadelerini kullandı.