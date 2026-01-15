Bu kez de deprem nedeniyle yapılan kentsel dönüşüm vurdu: ASM’ler kaderine terk edildi

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da yıkılan aile sağlık merkezlerinin (ASM) neredeyse hiçbiri yeniden yapılmadı. Ancak ASM’lerde yaşanan sorun deprem bölgesi ile de kısıtlı değil. Konuya ilişkin İstanbul’un Kadıköy ilçesinde incelemelerde bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No’lu Marmara Şube Başkanı Dr. Emrah Kırımlı Cumhuriyet’e konuştu. Kırımlı, “Deprem bölgesinde üç yıldır yapılmayan ASM’ler gibi, yine deprem nedeniyle yapılan dönüşüm, Kadıköy gibi Türkiye’nin en gelişmiş ilçelerinde de ASM’leri vurmuştur” dedi.

ÇELİŞKİLİ VERİLER

“500 bine yakın kişinin yaşadığı Kadıköy’de İstanbul Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, 36 aile sağlığı merkezi bulunduğunu, e-devlette ise bu sayının 34 olduğunu belirten Dr. Kırımlı, “İki günlük ziyaretimizde Kadıköy’ün bitmeyen kentsel dönüşüm meselesi nedeniyle yedi aile sağlığı merkezinin kapanmış ya da kapanmak üzere olduğunu gördük. Kadıköy’de her beş ASM’den biri yok. Bu, 100 bine yakın yurttaşın mağdur olması demek” tespitinde bulundu.

‘YER BULUN’

Mevcut ASM’lerin “Bölünmüş odalı, depodan bozma, oturacak yeri olmayan, ayağa kalkıldığında baş kısmının tavana çarptığı, dar merdivenlerle ulaşılabilinen” yetersiz koşullarda olduğuna dikkat çeken Dr. Kırımlı, “İlçenin yüzde 20’sinin ASM binası yok ama ebe, hekim ve hemşireleri var. Onlara ‘Diğer ASM’lerde kendinize yer bulun’ denmiş. 3 kişiden birinin 60 yaş üzerinde olduğu Kadıköy’de aile hekimliği birimleri kilometrelerce ötede başka mahallelerde yer alan aile sağlığı merkezlerine sığınmış durumda” ifadelerini kullandı.

‘RANTA YENİK DÜŞTÜ’

“Aile sağlığı merkezlerine en çok ihtiyacı olan gruplar, tıpkı Aile Hekimliği gibi kaderine terk edilmiş ve ranta yenik düştü” diyen Kırımlı, şöyle konuştu: “Zaten yetersiz olan aile hekimliği, deprem nedenli olduğu söylenen rantsal dönüşüm ile tümden yok sayılmış; aynı deprem bölgesinde olduğu gibi yıkılan binalarla birlikte yok edilmiştir. Deprem bölgesinde yüz binlerce daire yapılırken bir tane dahi ASM yapılmadığı gibi, Kadıköy’de de on binlerce daire yapılırken 30 ASM’ye yer bulunamamaktadır."