'Bu köyde korku filmi çekin'

11 Mart 2022 Cuma, 06:32

Uzun bir süre sadece 5 ihtiyarın yaşadığı Lübbey’in nüfusu, koronavirüs salgını nedeniyle 8’e çıktı. Issız görüntüsü ile dikkat çeken köy sit alanı ilan edilirken, Lübbey sakinleri köylerinin turizme kazandırılmasını istiyor. Ancak Lübbey sakinlerinin şu sıralar en büyük sorunu, köye gelen Youtuber’ların Lübbey’i lanse ediş şekli. Özellikle gece saatlerinde köye gelerek bazı eski evlerin içine sprey boya ile çeşitli şekiller çizen Youtuber’lar, Lübbey’de paranormal olayların yaşandığı iddiasıyla çeşitli videolar çekiyor.

Köy sakinlerinden Mehmet Güler, “Gece saatlerinde buraya Youtuber’lar geliyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama köyümüzün perili olduğunu söyleyerek video çekiyorlar. Evlerin içine spreyle işaretler yazmışlar. İşleri bitince temizlemeleri gerekiyordu. Biz köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz. Köyümüzde elbette korku filmi de çekilebilir ama çekilen videolarda köyümüzde paranormal olayların olduğu belirtiliyor. En azından bir altyazı ile ‘Bunların hepsi hayal ürünüdür’ diye bir ifade koysalar daha iyi olur. Biz buraya bol turist bekliyoruz. İnsanların köyümüzden korkmalarını istemiyoruz” diye konuştu.

Lübbey köyünde 2013 yılından bu yana birkaç kişinin yaşadığını belirten Güler, “Köy nüfusu 5 kişiden oluşuyordu. Ben de her gün Ödemiş merkezden köye gelerek köy kahvesini açıyordum. Pandemi olunca biz de ailecek buradaki evimizde yaşamaya başladık. Hal böyle olunca köy nüfusu 8 kişiye çıktı. Bazen köyü gezmeye gelen misafirlerimiz oluyor. Burada onlara çay ve kahve servisi yapıyorum. Burası sit alanı ilan edilmişti. Zemin etüdü yapıldı, numaralar güncellendi, köyün haritası çizildi. Ancak henüz başka bir gelişme olmadı. Bu tarih yok olmadan konunun hızlıca ele alınmasını istiyoruz. Köyümüzde çok eski, tarihi bir cami var. Hatta tam olarak ne zaman inşa edildiği bile bilinmiyor. O cami yıkılmadan önlem alınmalı. Ben bir Lübbeyli olarak Lübbey’in turizme kazandırılmasını istiyorum. Yapılan çalışmalar boşa gitmesin. Bu hizmetin devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.