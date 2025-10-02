Bu nasıl adalet... İmamoğlu'nun şikayet dilekçeleri de işleme konulmuyor

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “aleyhine” olan her konuda “jet hızıyla” dava açılırken, İmamoğlu'nun adalet arayışının da engellendiği ortaya çıktı.

İmamoğlu, gözaltına alındığından bu yana, çoğunluğu iktidar yanlısı medya kuruluşları olmak üzere; hakkında çıkan 'iftira', 'hakaret' ve 'yalan' içerikli yayınların haberlerini, avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı.

Yargı, İstanbul’daki farklı cumhuriyet savcılıklarına yapılan 450 suç duyurusunun 71’i hakkında takipsizlik kararı verdi. İmamoğlu’nun suç duyurusu dilekçelerinden hiçbirisi kamu davasına dönüşmezken, 379 farklı kişi, kurum ve kuruluş hakkında yaptığı şikayetler ilgili dosyalar ise, savcılık dosya raflarında bekletiliyor.

'SENİN SİYASETİN ÇİRKİN'E DAVA VAR, HAKARET VE KÜFÜRE YOK!

450 suç duyurusundan, “kovuşturmaya yer yoktur” hükmü verilen 71 takipsizlik dosyası içerisinde, İmamoğlu ve ailesine yönelik küfür ve hakaretler de bulunuyor.

İmamoğlu’nun kendisini provoke eden bir şahıs için kullandığı “Senin siyasetin çirkin” kelimesi için 2 yıl 4 aya hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame düzenleyen savcılık makamları, bir sosyal medya kullanıcısının İmamoğlu’na yönelik, “o…. çocuğu” küfürüne yönelik ise “kamu davası” açmadı.

İmamoğlu’nun iktidar yanlısı medyada kendisine yönelik hakaret, iftira ve yalan içerikli yayınlar için yaptığı suç duyurularına ilişkin de, yine “takipsizlik” kararları verildi.

KÜFÜRLER KAMU DAVASINA DÖNÜŞMEDİ

İşte İmamoğlu’nun yaptığı ve çoğunlukla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “kovuşturmaya yer yoktur” kararlarıyla adliye depolarına kaldırılan 71 suç duyurusu içeriklerinden bazılarından örnekler:

- Sosyal medyada "@hey_birleşme" rumuzunu kullanan şüpheli, X hesabından İmamoğlu’na yönelik, "Selamını al a…. a… sok terörist artığı o…. çocuğu" şeklinde küfür ve hakarette bulundu. Bu sözlerde “suç unsuru” bulmayan savcılık, İmamoğlu’nun şikayetiyle ilgili “takipsizlik” kararı verdi.

- Nevzat K. isimli sosyal medya kullanıcısının, “Bu para kaynaklarının kendisine emanet ettiği koltukta şahsi menfaati için kullanan şerefsiz k…. için ne anlatmak isteyen Dilek İmamoğlu, Şahsi çıkarları ve içleri için milletin çocuklarını sokaklara döktürüp kendi çocuklarını koruyan aşağılara ne kaydedebilirler” sözleri de savcılık için bir “anlam” ifade etmedi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıdvan S. adlı bir X kullanıcısının, yine İmamoğlu’na yönelik, “S… P…. Sen Kimsin Terör Projesi Seni” şeklindeki hakaretlerini de “soruşturmaya değer” görmedi.

- Facebook’da, Tufan A. adıyla yer alan şahıs, İmamoğlu hakkında, “İstanbul nimet nimet diye boşuna demişti hırsız, şerefsiz bas-İT eko” ifadelerini kullandı. Sonuç yine aynıydı: Kovuşturmaya yer yok!”

KESİN HÜKÜM BELİRTEN İFTİRA İÇERİKLİ İFADELERE “BAŞSAVCILIK KALKANI”

İmamoğlu; Abdurrahman Şimşek, Mehmet Altıntaş, Mustafa Yüce, Mesut Altun ve Metin Yüksel isimli şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şüphelilerin, 21 Mart 2025 tarihinde, Sabah Gazetesi’nde ve sabah.com.tr'de yapmış oldukları bir haberde, kendisine yönelik olarak PKK ile bağlantısı olduğu, HDP'nin Ankara İl Binası’nın parasını kendisinin ödediği gibi kesin ifadelerle, gerçeğe aykırı şekilde olgu/suç isnat ettiklerini belgeleriyle ortaya koydu.

Siyasetçi olmasının, kendisi hakkında kesin bir dille, masumiyet karinesini ihlal edecek şekilde yöneltilen suç isnatlarına göz yummasını ve toplum önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılarak suçlu ilan edilmesine katlanmasını gerektirmeyeceğini belirten İmamoğlu, şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etti. Başsavcılık, asılsız iddialar ve iftiralarda bulunan şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına gerek görmedi.

“LÜKS ARAÇLAR İMAMOĞLU’NUN” DEDİLER, MHP'Lİ VEKİLİN ÇIKTI

İktidar yanlısı yayın kuruluşları için yapılan onlarca şikayet de “kovuşturmaya gerek olmadığı” gerekçesiyle, tozlu raflardaki yerini aldı.

Akşam Gazetesi ve “aksam.com.tr” adlı internet haber sitesindeki, “Kara para delili gizli otoparktan çıktı” başlıklı yazı kaleme alan ve bunu X hesabından da duyuran şüpheli Hikmet Genç’in asılsız, gerçek dışı iddialarını suç duyurusu konusu yapan İmamoğlu, bu şikayetinden de “takipsizlik” aldı.

Aynı iddiaları Sabah Gazetesi, sabah.com.tr ve X hesaplarından dolaşıma sokan Yusuf Özdemir, Mehmet Altıntaş, Hüseyin Özdemir ve Mustafa Yüce de dolaşıma doktu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, İmamoğlu’nun bu konuda yaptığı şikayet hakkında da “takipsizlik kararı verdi. Her iki habere konu otopark ve içindeki araçların İmamoğlu’na değil, MHP Mersin milletvekili Levent Uysal’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İMAMOĞLU’NA “JET HIZIYLA” AÇILAN DAVALAR

İktidarın etki alanı içindeki yargının İmamoğlu’na “jet hızıyla” başlattığı soruşturmalar sonucunda açılan ve onlarca yıl hapis ile birlikte siyasi yasak istenen, her biri birbirinden ilginç hikayelere konu davalar şunlar:

- “Ahmak” davası

- “Ordu Valisi” davası

- Beylikdüzü ihale davası

- “Şadi Yazıcı” davası

- “Akın Gürlek” davası

- “Bilirkişi” S.B. davası

- “Diploma” davası

- “Çirkin” davası