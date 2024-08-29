‘Bu pazar genel seçim olsa...' Dikkat çeken seçim anketi: AKP’de düşüş var!
ORC Araştırma'nın "Bu pazar genel seçim olsa" anketinde CHP 31.7 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin puanı 29.5 oldu.
ORC Araştırma, Ağustos 2024'te yaptığı Siyasi Eğilimler Araştırması ile "Bu pazar genel seçim olsa" anketinin sonucunu paylaştı.
36 ilde yapılan ankette 4510 katılımcıya, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Anket sonuçlarına göre, CHP'nin 31.7 puan ile ilk sırada yer aldı.
29.5 puan ile listenin ikinci sırasında AKP yer alırken diğer partilerin sıralaması ise şöyle oldu:
- MHP yüzde 11.2
- DEM yüzde 8.7
- YRP yüzde 5.1
- İYİ yüzde 4.5
- ZP yüzde 3.4
- BBP yüzde 2.1
- TİP yüzde 1.5
- DİĞER yüzde 2.3
FARK AZALDI
ORC Araştırma'nın Haziran 2024'te aynı araştırma kapsamında 5620 kişi ile yüzyüze yaptığı anket sonuçlarına göre CHP ile AKP arasında 2,6 puan vardı.
CHP 33,2 puan ile ilk sırada, AKP 30,6 puanla ikinci sırada yer almıştı.
SİYASİ EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 29, 2024
23-27 AĞUSTOS 2024
"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"
??CHP %31,7
??Ak Parti %29,5
??MHP %11,2
??DEM %8,7
??YRP %5,1
??İYİ %4,5
??ZP %3,4
??BBP %2,1
??TİP %1,5
??DİĞER %2,3 pic.twitter.com/U72qZzbhdB
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