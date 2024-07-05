Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: CHP birinci parti oldu, geçim sorunu damga vurdu

Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:16

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:42

İdeaPolitik Siyasi Araştırma ve Düşünce Enstitüsü (İdeaPolitik Enstitü), yurttaşların genel yaşam memnuniyeti ve partilerin oy oranlarını araştırdığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

İdeaPolitik Enstitü tarafından 23-26 Haziran 2024 tarihlerinde 26 ilde bin 824 katılımcıyla yapılan çalışmaya göre, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 25,5'i kararsız olduğu yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 6'sı "boş oy kullanacağını" söylerken, fikir bildirmeyenler yüzde 5,6; "Oy kullanmayacağım" diyenler ise yüzde 0,5 olarak bildirildi. Buna karşılık CHP yüzde 21,6 ile birinci parti konumunu korurken, AKP yüzde 21'lik oranla ikinci sırada yer aldı.

CHP BİRİNCİ SIRADA

Kararsızlar, fikir belirtmeyenler ve oy kullanmayacaklarını söyleyenlerin oyu aritmetik dağıtıldığında ise CHP yüzde 35,2'lik oy oranına, AKP ise yüzde 34,3'e ulaşıyor. Üçüncü sırada yüzde 12,4 ile DEM Parti, dördüncü sırada yüzde 5,6 ile MHP, beşinci sırada yüzde 4,2 ile Yeniden Refah Partisi yer alıyor. İYİ Parti ve Zafer Partisi ise sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3'lük oy oranına ulaşıyor.

HALKIN EN BÜYÜK SORUNU EKONOMİ

Genel yaşam memnuniyeti anketinde ise katılımcıların Türkiye'de en çok ekonomik zorluklardan şikayetçi olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 66,7'si Türkiye'nin en büyük problemi olarak ekonomiyi gösterdi.

YÜZDE 70 GEÇİNEMİYOR!

Katılımcılara yöneltilen "Geçinebiliyor musunuz?" sorusuna, ankete katılanların sadece yüzde 30,9'u evet cevabını verirken hayatından memnun olduğunu söyleyenlerin toplam oranı %30'da kaldı. Böylece "geçinemediğini" belirtenler yüzde 69,01 olarak kaydedildi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 75'i ise çocukların ve gençlerin gelecekten umutlu olduğunu düşünmediklerini belirtti.