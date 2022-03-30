Bu sazın 'teli' insanın kalbine dokunuyor

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:24

Sivas'ta, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun sazını da elinde bulunduran bağlama ustası Şentürk İyidoğan (53), kalbe giden damarlardaki daralmanın tespitinde kullanılan anjiyo telini, bağlamaya taktı. Paslanmaz çelikten üretilen telleri deneme amacıyla atölyesinde ürettiği sazlara takan İyidoğan, iyi kalitede ses aldığını söyledi.

4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde sipariş üzerine el yapımı bağlama üretimi yapan ve Aşık Veysel Şatıroğlu'nun sağlığında kullandığı bir sazı da elinde bulunduran Şentürk İyidoğan, bağlama teli konusunda farklı yöntemler denemek için araştırma yapmaya başladı. Yanına zaman zaman gelen ve kentteki hastanelerde görev yapan kardiyologlar, kalbe giden damarlardaki daralmanın tespitinde kullanılan anjiyo telini bağlamaya takmasını önerdi. Teli incelediğinde çok kaliteli olduğunu fark eden İyidoğan, sazda denemeye karar verdi. Anjiyo telini ilk olarak Aşık Veysel'in sazına taktı. Paslanmaz çelikten üretilen telden iyi kalitede ses alan İyidoğan, verimli olduğunu anlayınca yaptığı bazı sazlara da takmaya başladı.

'GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANABİLİR'

Yaptığı sazlar hakkında bilgi veren Şentürk İyidoğan, "Küçük yaşlarda saz ustalarının yanına gittiğimde nasıl yapıldığını tarif ederlerdi. O zamanlarda bir tel görmüştüm. Bugünkü teller gibi değildi. Tellerin Şam'dan geldiğini öğrendim. Ben hep o teli aradım. Zaman zaman kardiyolog arkadaşlarımızla konuşurken anjiyoda kullandıkları tellerden bahsettiler, ben de bakmak istedim. Baktığımda çok kaliteli bir tel olduğunu gördüm. Elimle kontrol ettiğimde yumuşaklığı fark ettim. Aşık Veysel'in sazında denedim ve çok keyif verdi. Divan sazlarında da kullanmaya başladım. Bu teller kullanıldıktan sonra atıl vaziyette kalmaktansa geri dönüşümü sağlanabilir. Bu hem pahalı hem de kolay bulunan bir tel değil. Bu nedenle her saza takmamız da mümkün değil" dedi.

'TÜRKÜLERLE DE YÜREKLERE DOKUNACAKTIR'

Şentürk İyidoğan'a anjiyo teli kullanmasını öneren Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu ise, "Anjiyo artık günümüzde çok yaygın olarak yapılan çok hayati işlemlerden bir tanesi. Tüm dünyada ve ülkemizde de en sık ölüm sebebi damar hastalıklarıdır. Günümüzde teknoloji bu hastalığı önlemek için gelişmek zorunda. Anjiyoda biz çok farklı teller kullanıyoruz. Kullandığımız tellerden bazıları da oldukça ince ve yumuşak. Damarlarda stentlerin geçmesine müsaade eden türden teller kullanıyoruz. Sivas'ta biz Şentürk Usta ile tanıştığımızda onun da çok farklı saz telleri olduğunu gördük. Bizim tellerimize benzer yanları da var. Ama anjiyodaki teller daha esnek yapıdaki tellerdir. Daha sonra biz bu tellerimizden bir saza uyarlasak nasıl bir ses elde ederiz diye düşündük. Kullandığımız telleri temizletip steril hale getirdikten sonra kendisine bıraktık ve bunlardan bir saz teli yarattık. Kendisi bunları çaldı ve denedi. Ben tınıları gayet beğendim. Kalp damarlarına müdahale ettiğimiz, yüreklerine müdahale ettiğimiz bu tellerin sesi, türkülerle de yüreklere dokunacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.