Sivaslı çiftçiden Binali Yıldırım'a yanıt: 'Gelsin kendi eksin'

15 Mart 2022 Salı, 15:51

Sivaslı çiftçiler, artan mazot, tarım ilacı ve gübre fiyatlarını protesto etmek için Gemerek ilçesinde miting düzenledi. Mitinge CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da destek verdi. Mitingde konuşan Karasu, bölgenin en önemli geçim kaynağının şeker pancarı olduğunu belirterek, “Şeker pancarı alım fiyatıyla çiftçiyi topraktan uzaklaştırılıyor. Mazot, gübre, ilaç fiyatları saatlik değişiyor. Çiftçi bu şartlarda nasıl üretsin” diye sordu.

Ulaş Karasu’nun ardından kürsüye çıkan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da “Saraylara, Beşli Çete’ye para var ama çiftçiye gelince para yok” diyerek, bu politikanın ülkeyi ekmeğe muhtaç noktaya getirdiğini savundu. Tarımsal üretimin devamı için çiftçinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkenin hangi bölgesinde ayçiçeği, buğday, pamuk yetişmez? Eğer Rusya’dan, Ukrayna’dan buğday gelmez ise sofralarımızda ekmeğimiz olmayacak. Bizi getirdikleri nokta bu. Bunu aşabiliriz. Çiftçinin kullandığı mazotta ÖTV, KDV kaldırılmalı. İthalat en aza çekilmeli. 2022 yılında çiftçinin Tarım Kanunu’ndan kaynaklı 79 milyar alacağı var. Bunun 29 milyarının ödeneceği söylendi. Ödenmeyen 50 milyar da derhal çiftçiye verilmeli. Yetmez, ayrıca girdi maliyetleri hesaplanarak çiftçiye gelir garantisi sağlanmalı. Buğday, mısır, arpa, yulaf, patates, soğan… Bu ülkede üretilen bütün temel ürünlerde hemen bir fiyat açıklanarak alım garantisi verilmeli. TMO Rusya’nın, Ukrayna’nın buğdayını alıyor; Yunanistan’ın, Amerika’nın pamuğunu alıyor, Kanada’nın mercimeğini alıyor. Dünyanın birçok ülkesinden ürün alıyor. Neden benim çiftçimden almıyor? Bu çiftçi kimsenin oyuncağı olamaz. Bu çiftçi ne ektiğini ne kazandığını bilmek istiyor. Çiftçiye ürünlerinin alınacağı garantisi verilmeli ve ektiği ürünler mutlaka sigortalanmalı.”

