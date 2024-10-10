'Bu son sigaram' deyip balkondan atlayarak intihar etti

Yayınlanma: 10.10.2024 - 22:04

Güncelleme: 10.10.2024 - 22:04

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Dervişpaşa Mahallesi’nde yaşandı. 29 yaşındaki A.Ö. isimli gencin intihar için evinin 3’üncü katındaki balkona çıktığını görenler durumu 112’ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evli ve 2 çocuk babası A.Ö.’yü ikna edip intihardan vazgeçirmeye çalıştı ancak A.Ö. kendisini ikna için konuşan müzakereci polise, "Bu son sigaram komiserim ama ben bu ölümü hak etmedim" diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı.

Düşerken mahalleden geçen elektrik tellerine takılıp yere çakılan A.Ö.’nün, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşadığı belirlendi. Kadirli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan genç, hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

A.Ö., bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Kadirli ilçesi Tapu Tepesi mezarlığında toprağa verildi.