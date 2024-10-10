Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde dehşet: Eşini silahla öldürüp intihar etti

Yayınlanma: 10.10.2024 - 15:46

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:40

Olay, öğlen saatlerinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Berivan Önala (37) ile eşi Erhan Önala muayene randevusu için hastaneye geldi.

Berivan ve Erhan Önala hastane bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra Erhan Önala yanında bulunan silahıyla eşi Berivan Önala'ya iki el ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan yurttaşalr polis ekiplerine haber verdi. Hastaneden gelen sağlık çalışanları yapmış olduğu ilk müdahalede Berivan ve Erhan Önala'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler inceleneme üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.